Ліга чемпіонів: визначилися 12 учасників плей-офф
У середу, 29 листопада, англійський "Арсенал" та нідерландський ПСВ приєдналися до 10 інших учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Арсенал" у Лондоні переграв французький "Ланс" з рахунком 6:0. Українець Олександр Зінченко відіграв за англійський клуб перший тайм, впродовж якого його одноклубники забили п'ять голів.
У іншому матчі групи B ПСВ у більшості переграв іспанську "Севілью" 3:2.
"Арсенал" набрав 12 очок та гарантував собі перше місце у групі. ПСВ із 8 пунктами став недосяжним для переслідувачів на другій позиції. "Ланс" з 5 балами йде третім, "Севілья" набрала 2 очка та розташувалася на останній позиції.
Загалом перед останнім туром групового раунду ЛЧ визначилися 12 учасників плей-офф.
"Арсенал", "Атлетико" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Інтер" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), ПСВ, "Реал" (Іспанія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія).
Що потрібно "Шахтарю" для виходу в плей-офф ЛЧ
Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-офф ЛЧ.
"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців завдяки перемозі в особистій зустрічі - 3:1. Тому нічия в заключному турі виведе до плей-офф ЛЧ португальців. "Шахтарю" для продовження боротьби у головному єврокубковому турнірі необхідна лише перемога.
Матч "Порту" - "Шахтар" відбудеться 13 грудня в Португалії.
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
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