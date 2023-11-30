Ліга чемпіонів: визначилися 12 учасників плей-офф

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Арсенал" у Лондоні переграв французький "Ланс" з рахунком 6:0. Українець Олександр Зінченко відіграв за англійський клуб перший тайм, впродовж якого його одноклубники забили п'ять голів.

У іншому матчі групи B ПСВ у більшості переграв іспанську "Севілью" 3:2.

"Арсенал" набрав 12 очок та гарантував собі перше місце у групі. ПСВ із 8 пунктами став недосяжним для переслідувачів на другій позиції. "Ланс" з 5 балами йде третім, "Севілья" набрала 2 очка та розташувалася на останній позиції.

Загалом перед останнім туром групового раунду ЛЧ визначилися 12 учасників плей-офф.

"Арсенал", "Атлетико" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Інтер" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), ПСВ, "Реал" (Іспанія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія).

Що потрібно "Шахтарю" для виходу в плей-офф ЛЧ

Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-офф ЛЧ.

"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців завдяки перемозі в особистій зустрічі - 3:1. Тому нічия в заключному турі виведе до плей-офф ЛЧ португальців. "Шахтарю" для продовження боротьби у головному єврокубковому турнірі необхідна лише перемога.

Матч "Порту" - "Шахтар" відбудеться 13 грудня в Португалії.

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.