Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки "Барселоні"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився іспанській "Барселоні" - 1:2.

"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.

Турнірна таблиця групи Шахтаря після 3-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Фото: FlashScore