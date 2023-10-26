Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки "Барселоні"
Після 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів у донецького "Шахтаря" залишаються шанси на "євровесну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився іспанській "Барселоні" - 1:2.
"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.
Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.
Турнірна таблиця групи Шахтаря після 3-го туру Ліги чемпіонів 2023/24
Фото: FlashScore
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У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.
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У 2-му турі українці у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
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