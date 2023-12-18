Ліга конференцій: відбулося жеребкування 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У процедурі жеребкування 1/16 фіналу взяли участь клуби, які фінішували у своїх групах в Лізі конференцій другими та клуби, які стали третіми у Лізі Європи. Переможці квартетів ЛК напряму потрапили до 1/8 фіналу турніру - там зіграють "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Фенербахче" (Туреччина), "Фіорентина" (Італія), "Лілль" (Франція), "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль), ПАОК (Греція), "Вікторія" (Чехія).

1 кошик: "Слован" (Словаччина), "Гент" (Бельгія), "Динамо" (Хорватія), "Буде-Глімт" (Норвегія), "Легія" (Польща), "Ференцварош" (Угорщина), "Айнтрахт" (Німеччина), "Лудогорець" (Болгарія).

2 кошик: "Олімпіакос" (Греція), "Аякс" (Нідерланди), "Бетіс" (Іспанія), "Штурм" (Австрія), "Юніон" (Бельгія), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль), "Серветт" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія).

Ліга конференцій

Результати жеребкування 1/16 фіналу

"Штурм" - Слован"

"Серветт" - "Лудогорець"

"Юніон" - "Айнтрахт"

"Бетіс" - "Динамо"

"Олімпіакос" - "Ференцварош"

"Аякс" - "Буде-Глімт"

"Мольде" - "Легія"

"Маккабі" (Хайфа) - "Гент"

Матчі відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року

Як "Зоря" виступила у Лізі конференцій

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.

У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.

У заключному турі луганці перемогли "Брейдаблік" з рахунком 4:0 та фінішували у групі третіми.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.