Ломаченком маніпулюють, він не прихильник Росії: промоутер Усика Красюк припустив, що відбувається з боксером
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, вважає, що свідомістю боксера Василя Ломаченка маніпулюють
Про це повідомляє "24 канал".
За словами Красюка, він не спілкується з Ломаченком особисто, проте припускає, що боксером маніпулюють.
"Якщо ми подивимося його останні публікації в інстаграмі, то бачимо одне й те саме спрямування. Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу. І, ймовірно, Ломаченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше, ніж припущення", - сказав промоутер.
Олександр Красюк не вірить, що Ломаченко є прихильником Росії.
"Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так. Що стосується таких справ, де немає авторитетів, які могли б достеменно відзвітувати, що відбувається, тому що є таємниця сповіді між парафіянами й священником, яку ідеологію сповідує священник, – складно сказати. Важливо завжди розділяти, що церква, релігія та віра – це три речі, які дуже часто не торкаються одна до одної. Ми розуміємо, що таке віра. Церква – це організація, а релігія – це ціла організована система знань і впливів для того, щоб отримувати якусь певну аудиторію в межах спільних інтересів чи ідеології. Тому не треба плутати віру з усім іншим. Якщо людина плутає, то стає жертвою маніпуляцій і таким чином не може відрізнити правду від неправди", - сказав представник Олександра Усика.
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На початку повномасштабного вторгнення РФ Василь Ломаченко вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського.
- У серпні 2022 року Василь Ломаченко опублікував у Instagram інтерв'ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки із суперечливими заявив про війну РФ проти України.
- 11 грудня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти семи представників УПЦ МП.
- Після цього Ломаченко підтримав Луку, який був внесений у санкційний список.
- 4 січня боксер Василь Ломаченко був внесений до Реєстру держзрадників, що ведеться "Рухом ЧЕСНО".
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