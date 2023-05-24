Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо буде доведено, що Лукашенко безпосередньо брав участь в організації викрадення українських дітей - безумовно МКС видасть ордер на його арешт. Мені трошки дивує пасивність Міжнародного кримінального суду після ордеру для Путіна", - зазначив Огризко.

На його думку, росіяни зараз всіма способами будуть залякувати членів МКС.

"Я чув про 60 тис. злочинів, які вчинили російські війська в Україні і вони є такими, які підпадають під юрисдикцію МКС. Але чомусь далі справа не пішла. Треба переводити в цьому плані розмову і щодо виконавців. зокрема включаючи Лукашенка та його поплічників, які сприяють цим злочинам. Нашій юридичній частині фронту треба активніше працювати з нашими колегами в МКС і переконувати їх, що повинні бути подальші кроки. Не треба соромитися робити такі кроки далі, бо є підстави", - підсумував ексміністр.