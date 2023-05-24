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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Лукашенко отримає ордер на арешт від Гааги, якщо доведуть його причетність до викрадення дітей з України, - Огризко
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Лукашенко отримає ордер на арешт від Гааги, якщо доведуть його причетність до викрадення дітей з України, - Огризко

24 травня, 2023 середа
17:31
Війна з Росією Лукашенко

Якщо буде доведено, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко безпосередньо брав участь в організації викрадення українських дітей - безумовно МКС видасть ордер на його арешт

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо буде доведено, що Лукашенко безпосередньо брав участь в організації викрадення українських дітей - безумовно МКС видасть ордер на його арешт. Мені трошки дивує пасивність Міжнародного кримінального суду після ордеру для Путіна", - зазначив Огризко.

На його думку, росіяни зараз всіма способами будуть залякувати членів МКС.

"Я чув про 60 тис. злочинів, які вчинили російські війська в Україні і вони є такими, які підпадають під юрисдикцію МКС. Але чомусь далі справа не пішла. Треба переводити в цьому плані розмову і щодо виконавців. зокрема включаючи Лукашенка та його поплічників, які сприяють цим злочинам. Нашій юридичній частині фронту треба активніше працювати з нашими колегами в МКС і переконувати їх, що повинні бути подальші кроки. Не треба соромитися робити такі кроки далі, бо є підстави", - підсумував ексміністр.

  • Білоруська опозиція підготувала звіт щодо причетності самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до викрадення українських дітей окупантами
  • Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська заявила, що Білорусь залучена до викрадення росіянами українських дітей - на білоруську територію переміщують дітей із Запорізької області
  • Згодом стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження
Білорусь
Олександр Лукашенко
Гаазький трибунал
Гаага
злочини проти людства
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