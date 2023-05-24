Лукашенко отримає ордер на арешт від Гааги, якщо доведуть його причетність до викрадення дітей з України, - Огризко
Якщо буде доведено, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко безпосередньо брав участь в організації викрадення українських дітей - безумовно МКС видасть ордер на його арешт
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Якщо буде доведено, що Лукашенко безпосередньо брав участь в організації викрадення українських дітей - безумовно МКС видасть ордер на його арешт. Мені трошки дивує пасивність Міжнародного кримінального суду після ордеру для Путіна", - зазначив Огризко.
На його думку, росіяни зараз всіма способами будуть залякувати членів МКС.
"Я чув про 60 тис. злочинів, які вчинили російські війська в Україні і вони є такими, які підпадають під юрисдикцію МКС. Але чомусь далі справа не пішла. Треба переводити в цьому плані розмову і щодо виконавців. зокрема включаючи Лукашенка та його поплічників, які сприяють цим злочинам. Нашій юридичній частині фронту треба активніше працювати з нашими колегами в МКС і переконувати їх, що повинні бути подальші кроки. Не треба соромитися робити такі кроки далі, бо є підстави", - підсумував ексміністр.
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