Лукашенко розповів, яким чином ядерну зброю доправили з РФ до Білорусі

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Він наголосив, що "певну кількість" ядерних боєголовок вже переміщено на територію Білорусі. Диктатор стверджує, що вони знаходяться "під надійною охороною".

"По землі ми ядерні боєголовки не переміщали", - розповів Лукашенко.

Білоруський диктатор також заявив, що країна нікого не атакуватиме ядерною зброєю. За його словами, вона "призначена виключно для оборони" і "цілі вже визначені".

"Якщо ви вчините агресію проти Білорусі, відповідь буде миттєвою. Цілі визначені", - сказав очільник Білорусі.

Лукашенко стверджує, що тільки він та білоруський народ вирішуватимуть, коли використовувати ядерну зброю.

"Якщо я чогось не хочу, чи наш народ, наша держава не хоче, значить, не буде", - пояснює він.