Лукашенко розповів, яким чином ядерну зброю доправили з РФ до Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю до країни доправляють "не по землі"
Про це пишуть білоруські ЗМІ.
Він наголосив, що "певну кількість" ядерних боєголовок вже переміщено на територію Білорусі. Диктатор стверджує, що вони знаходяться "під надійною охороною".
"По землі ми ядерні боєголовки не переміщали", - розповів Лукашенко.
Білоруський диктатор також заявив, що країна нікого не атакуватиме ядерною зброєю. За його словами, вона "призначена виключно для оборони" і "цілі вже визначені".
"Якщо ви вчините агресію проти Білорусі, відповідь буде миттєвою. Цілі визначені", - сказав очільник Білорусі.
Лукашенко стверджує, що тільки він та білоруський народ вирішуватимуть, коли використовувати ядерну зброю.
"Якщо я чогось не хочу, чи наш народ, наша держава не хоче, значить, не буде", - пояснює він.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
- 13 червня Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
- Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
- 14 червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ - він стверджує, що вона втричі потужніша ніж бомба, яку скинули на Хіросіму та Нагасакі.
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