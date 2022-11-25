"Має стратегічне значення": Кабмін заборонив експорт паливної деревини
Кабінет Міністрів 25 листопада ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - написав він.
Водночас, за словами глави уряду, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
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