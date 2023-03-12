Маємо тиснути, щоб не допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді, - президент НОК України Гутцайт
Міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив про потребу у тиску, щоб не допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді
Про це він повідомив у етері загальнонаціонального телемарафону.
"Ми всі повинні тиснути на Міжнародний олімпійський комітет щодо недопуску росіян та білорусів під нейтральним прапором або будь-яким прапором, під яким вони намагаються повернутися в міжнародний спорт", - сказав Гутцайт.
Він зокрема нагадав, що рік тому МОК засудив повномасштабну агресію Росії проти України та надав рекомендацію щодо недопуску до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з Росії та білорусі.
Натомість вже 25 січня цього року МОК зробив заяву про розгляд повернення до змагань російських і білоруських спортсменів. Зокрема на минулому тижні на позачерговій конференції Федерації фехтування проголосували за повернення російських і білоруських фехтувальників на змагання, оскільки у 2023 році починаються змагання з виборювання ліцензії на Олімпійські ігри. Також за його словами, підтримку висловили африканські та арабські країни, країни Європи проголосували проти.
"Ми бачимо, що в міжнародних федераціях, там, де є російські гроші, російська підтримка, там, де є президенти з Росії, люди, які працюють багато років у федераціях, вони намагаються проводити це голосування за повернення російських і білоруських спортсменів", - сказав Гутцайт.
Окрім цього, він також додав, що перенесення проведення виконкому МОК з лютого на березень 2023 року відбулося через те, що багато країн висловили протест намаганням повернути на міжнародні змагання спортсменів з Росії та Білорусі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Стосовно бойкоту Україною Олімпійських ігор у разі, якщо спортсмени з Росії та Білорусі повернуться на міжнародні змагання, Гутцайт зазначив, що це крайній захід.
"Ухвалення цього рішення буде тільки колегіальним, тільки з федераціями, відомими спортсменами.... Це складне питання, але з часом нам треба буде ухвалювати рішення брати участь чи не брати", - сказав він.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
- 7 лютого стало відомо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич звинуватив спортивне керівництво країни в тому, що воно не відреагувало належним чином на рішення МОК допустити росіян до Олімпіади-2024.
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