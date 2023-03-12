Про це він повідомив у етері загальнонаціонального телемарафону.

"Ми всі повинні тиснути на Міжнародний олімпійський комітет щодо недопуску росіян та білорусів під нейтральним прапором або будь-яким прапором, під яким вони намагаються повернутися в міжнародний спорт", - сказав Гутцайт.

Він зокрема нагадав, що рік тому МОК засудив повномасштабну агресію Росії проти України та надав рекомендацію щодо недопуску до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з Росії та білорусі.

Натомість вже 25 січня цього року МОК зробив заяву про розгляд повернення до змагань російських і білоруських спортсменів. Зокрема на минулому тижні на позачерговій конференції Федерації фехтування проголосували за повернення російських і білоруських фехтувальників на змагання, оскільки у 2023 році починаються змагання з виборювання ліцензії на Олімпійські ігри. Також за його словами, підтримку висловили африканські та арабські країни, країни Європи проголосували проти.

"Ми бачимо, що в міжнародних федераціях, там, де є російські гроші, російська підтримка, там, де є президенти з Росії, люди, які працюють багато років у федераціях, вони намагаються проводити це голосування за повернення російських і білоруських спортсменів", - сказав Гутцайт.

Окрім цього, він також додав, що перенесення проведення виконкому МОК з лютого на березень 2023 року відбулося через те, що багато країн висловили протест намаганням повернути на міжнародні змагання спортсменів з Росії та Білорусі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Стосовно бойкоту Україною Олімпійських ігор у разі, якщо спортсмени з Росії та Білорусі повернуться на міжнародні змагання, Гутцайт зазначив, що це крайній захід.

"Ухвалення цього рішення буде тільки колегіальним, тільки з федераціями, відомими спортсменами.... Це складне питання, але з часом нам треба буде ухвалювати рішення брати участь чи не брати", - сказав він.