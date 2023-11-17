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МАГАТЕ проводить перевірку на ЗАЕС після часткового блекауту на окупованій станції

17 листопада, 2023 п'ятниця
23:12
Економіка МАГАТЕ

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проводять перевірку на окупованій Запорізькій АЕС після того, як було частково знеструмлено реакторний блок електростанції

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

На ЗАЕС заявили, що з’ясовують причини 90-хвилинного відключення електроенергії, яке сталося ввечері 14 листопада на реакторному блоці №6. Експерти МАГАТЕ також збирають інформацію для власної незалежної оцінки. 

За інформацією МАГАТЕ, пошкоджений блок перебуває в режимі холодного вимкнення, але все ще потребує доступу до живлення. Жоден із п’яти інших реакторів ЗАЕС не втратив електроенергію, три з них перебувають у режимі холодної зупинки, а два – в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла.

"Хоча це не була повна втрата зовнішнього електропостачання, як ми бачили сім разів раніше під час конфлікту, це ще раз підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій атомній електростанції", – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. – МАГАТЕ продовжить збирати інформацію, щоб мати змогу інформувати міжнародне співтовариство про ситуацію на АЕС".

В агентстві додали: наступного дня після відключення електроенергії на ЗАЕС експертів МАГАТЕ повідомили, що  частину системи безпеки цього блоку вивели на плановий ремонт.

У МАГАТЕ додали, що цього тижня експерти агентства вперше здійснили почерговий обхід усіх шести головних блоків управління реактором ЗАЕС. Також експерти МАГАТЕ також провели обхід машинного залу 5-го енергоблока, але їх доступ був частково обмежений, як і під час візиту в машинний зал 1-го енергоблока минулого тижня, а також машинних залів блоків 1, 2, 4 та 5 під час обходу в жовтні. Експерти МАГАТЕ продовжують запитувати доступ до всіх шести турбінних залів разом у рамках своєї діяльності з моніторингу.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області. 

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Екологічна організація Greenpeace у вересні оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

  • 14 листопада через некомпетентні дії російських загарбників стався частковий блекаут на Запорізькій АЕС. Усього за період окупації на ЗАЕС відбулося 7 блекаутів. 
  • 16 листопада Міненерго повідомило, що через злочинні дії росіян на енергоблоці №5 тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбувається витік реагентів із першого контуру реактора в другий.
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
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