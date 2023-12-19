"Ман Сіті" розгромив "Ураву": хто зіграє у фіналі клубного ЧС
У вівторок, 19 грудня, був зіграний другий півфінальний матч клубного ЧС з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінал клубного ЧС відбудеться 22 грудня. За титул найкращої команди планети змагатиметься бразильський Флуміненсе та англійський "Манчестер Сіті".
Матч за 3 місце також пройде 22 грудня.
Клубний ЧС з футболу
Півфінали
18 грудня
"Флуміненсе" (Бразилія) - "Аль-Ахлі" (Єгипет) 2:0
Голи: Аріас, 71 (пен.), Кеннеді, 90
19 грудня
"Урава" (Японія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:3
Голи: Хейбротен, 45+1 (авт.), Ковачич, 52, Сілва, 59
Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу
ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року.
На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.
Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.
Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.
Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.
Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки.
Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе