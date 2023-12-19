"Ман Сіті" розгромив "Ураву": хто зіграє у фіналі клубного ЧС

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінал клубного ЧС відбудеться 22 грудня. За титул найкращої команди планети змагатиметься бразильський Флуміненсе та англійський "Манчестер Сіті".

Матч за 3 місце також пройде 22 грудня.

Клубний ЧС з футболу

Півфінали

18 грудня

"Флуміненсе" (Бразилія) - "Аль-Ахлі" (Єгипет) 2:0

Голи: Аріас, 71 (пен.), Кеннеді, 90

19 грудня

"Урава" (Японія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 (авт.), Ковачич, 52, Сілва, 59

Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу

ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року.

На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.

Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.

Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.

Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.

Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки.

Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.