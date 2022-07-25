Про це повідомили на сайті Європейська Солідарність.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Петро Порошенко разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо вкрай необхідне для армії. Вони починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони.

"5 місяців тому армії потрібна була форма, якої не було на складах. Броніки, яких не було на складах, кевларові шоломи, розгрузки, генератори, облаштування – все, починаючи від їжі й закінчуючи амуніцією. Зараз вже значна частина проблеми вирішена", – розповів він.

Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки:

"Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ", – зазначає він.

Також відомо, Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ.

"Сьогодні я дав доручення укласти контракт на постачання – у нас вже був контракт на 48 машин з кранами, маніпуляторами. Зараз ми додатково купуємо ще 200 автомобілів", – повідомив Порошенко.

Порошенко подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою – знайти, перевірити, оформити документи, перегнати автівки.

"Дуже дякую тим, хто стоїть в черзі на кордоні й бачать, що техніка військова, – нас пропускають без черги. Дякую співробітникам Міноборони та Генерального штабу, які швидко нам видають кінцевих користувачів. Дякую – на середньому і нижньому рівнях ефективність співпраці абсолютно унікальна", – зазначив Порошенко.

Він додав, що у планах – купівля унікальних "пташки": "це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії".

Також відомо, що Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали понад 40 мільйонів гривень на потреби армії.

21 липня Порошенко розповів, що дрони, які привезли з Естонії, вже у Києві й готуються до відправки на фронт.

24 липня Процишин показав дрони, які купили для його батальйону з допомогою Фонду Порошенка.

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