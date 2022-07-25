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Головна війна з Росією Масштабні проєкти постачання техніки для ЗСУ: Порошенко повідомив про закупівлю 200 вантажівок, БМП, дронів та бойових роботів

Масштабні проєкти постачання техніки для ЗСУ: Порошенко повідомив про закупівлю 200 вантажівок, БМП, дронів та бойових роботів

25 липня, 2022 понедiлок
21:59
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко в ефірі спільного марафону "150 днів війни" на "Прямому" та "5 каналі" анонсував закупівлю ще 200 автомобілів для Збройних сил України

Про це повідомили на сайті Європейська Солідарність.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Петро Порошенко разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо вкрай необхідне для армії. Вони починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони.

"5 місяців тому армії потрібна була форма, якої не було на складах. Броніки, яких не було на складах, кевларові шоломи, розгрузки, генератори, облаштування – все, починаючи від їжі й закінчуючи амуніцією. Зараз вже значна частина проблеми вирішена", – розповів він.

Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки:

"Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ", – зазначає він.

Також відомо, Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ.
"Сьогодні я дав доручення укласти контракт на постачання – у нас вже був контракт на 48 машин з кранами, маніпуляторами. Зараз ми додатково купуємо ще 200 автомобілів", – повідомив Порошенко.

Порошенко подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою – знайти, перевірити, оформити документи, перегнати автівки.

"Дуже дякую тим, хто стоїть в черзі на кордоні й бачать, що техніка військова, – нас пропускають без черги. Дякую співробітникам Міноборони та Генерального штабу, які швидко нам видають кінцевих користувачів. Дякую – на середньому і нижньому рівнях ефективність співпраці абсолютно унікальна", – зазначив Порошенко.

Він додав, що у планах – купівля унікальних "пташки": "це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії".

Також відомо, що Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали понад 40 мільйонів гривень на потреби армії. 

  • 21 липня Порошенко розповів, що дрони, які привезли з Естонії, вже у Києві й готуються до відправки на фронт.
  • 24 липня Процишин показав дрони, які купили для його батальйону з допомогою Фонду Порошенка.

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