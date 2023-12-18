Майор запасу НГУ Гетьман назвав кількість танків, які РФ зосередила по всій лінії фронту
Майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що по всій лінії фронту російські окупаційні війська зосередили понад 3000 танків, 1000 з яких на Купʼянському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо
"На Авдіївському напрямку росіяни зосередили понад 40 тис. особового складу. Це дуже значні сили. Втім, попри четверту хвилю наступу, значних просувань вони не мають. Там тривають дуже важкі бої. Сили оборони намагаються стримати ворога", - розповів Гетьман.
Майор НГУ повідомив приблизну кількість військ, які противник зосередив на Купʼянському напрямку.
"Велике угруповання військ противник зосередив на Купʼянському напрямку. Зокрема, 130 тис. особового складу, 2000 одиниць важкої техніки, з них 1000 танків. Взагалі росіяни зосередили понад 3000 танків по всій лінії фронту. Третина з них знаходиться на Купʼянському напрямку. Також росіяни посилили й артилерійські підрозділи, зосередивши на Купʼянському напрямку понад 800 артилерійських систем. Все це угруповання буде намагатись вийти до річки Оскіл. Проте навіть якщо в них це вийде, то форсувати річку для них буде складно", - додав він.
- 14 грудня Куп'янсько-Лиманський напрямок йшлося, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих атак, а на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів на Донеччині.
- 15 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів
- 18 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили більшість атак російських військ зокрема на Авдіївському, Бахмутському і Куп'янському напрямках та ліквідували ще понад тисячу окупантів
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