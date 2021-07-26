Майже половина жертв - жінки та діти: ООН заявляє про рекордні втрати серед цивільного населення Афганістану

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



У травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2,4 тис. мирних жителів Афганістану. Це найбільший показник загиблих за ці два місяці з моменту початку обліку жертв війни в 2009 році, йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних Націй.



Серед жертв у першій половині року було більше жінок та дітей, ніж за будь-який піврічний період раніше.



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У звіті, опублікованому 26 липня, Місія ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA) заявила, що зафіксувала 5 183 жертви серед цивільного населення в період з січня по червень, з них 1 659 загиблих – це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У звіті зазначається, що жінки та діти склали 46% усіх жертв серед цивільного населення за перше півріччя.