Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через так звану блокаду Калінінграда

Про це заявив заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв у інтерв'ю газеті АіФ.

За його словами, кремль не звертатиме увагу на пояснення Литви, яка виконує рішення ЄС про санкції.

"Скажемо прямо, обмеження транзиту - частина тієї самої "війни за дорученням", яку Захід розв'язав проти Росії. Природно, РФ прийме відповідні заходи, і вони будуть дуже жорсткими", - підкреслив Медведєв.

Він уточнив, що частина можливих крокі носить економічний характер і "здатна перекрити кисень сусідам (країнам Балтії, - ред), які зробили ворожі дії" та не виключив прийняття асиметричних заходів.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу.

20 червня у держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.

26 червня повідомляли, що Єврокомісія хоче дозволити транзит російських товарів до Калінінграда. Литва планує накласти вето.

Генсек Єнс Столтенберг заявив, що НАТО воюватиме "за кожен дюйм" території членів Альянсу, якщо Росія вторгнеться до країн Балтії.