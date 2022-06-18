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Меркель не виключає, що може стати посередником в перемовинах України з РФ

18 червня, 2022 субота
17:33
Світ Ангела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає, що може стати посередником у переговорному процесі між Росією та Україною

Про це Меркель заявила в інтерв'ю RND.

Меркель зауважила, що торік намагалася обговорити з Путіним "нормандський формат" та новий порядок європейської безпеки, але "він не був готовий до розмови".

"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському стилі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський безпековий порядок поряд з нормандським форматом", - сказала вона.

Водночас вона зазначила, що наразі тема її посередництва "не стоїть на порядку денному".

Меркель також визнала, що незадовго до закінчення її повноважень як канцлера, вона втратила вплив.

"Було зрозуміло, що я недовго залишатимусь на цій посаді, і я змушена констатувати, що різні спроби минулого року вже не давали результату", - сказала ексканцлерка.

Меркель також підтримала курс свого наступника Олафа Шольца.

"Я вважаю правильним, що Захід працює на існування України, не беручи участь у прямому воєнному конфлікті", - зазначила вона.

  • 18 червня Меркель заявила, що досі не вважає, що газ був зброєю Путіна. За її словами, перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік - 2" так і не запрацював, тому казати про те, що газ був зброєю Росії, недоречно. 

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