Меркель досі не вважає, що газ був зброєю Путіна
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не вважає, що рішення про будівництво "Північного потоку - 2" було помилковим
Про це Меркель заявила у інтерв'ю RND, повідомляє Європейська правда.
"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу. Тоді міркували так: якщо "Північний потік - 2" запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї", – сказала Меркель.
Проте, вона підкреслила, що перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік - 2" так і не запрацював, тому казати про те, що газ був зброєю Росії, недоречно.
"У цьому сенсі газ не був зброєю", – переконана Меркель.
- 7 червня Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.
- Крім цього, Ангела Меркель зізналася, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.
- 17 червня Меркель припустила, що її відхід з політики міг вплинути на рішення Путіна повномасштабно атакувати Україну.
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