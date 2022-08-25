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Головна війна з Росією Методи ворога не змінюються, він рівняє з землею Бахмут та Сіверськ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
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Методи ворога не змінюються, він рівняє з землею Бахмут та Сіверськ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко

25 серпня, 2022 четвер
08:42
війна з Росією Бахмут

Ярослав Лисенко, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України, зазначив, що ворог не має успіху на Донецькому напрямку, але продовжує все знищувати та рівняти з землею, а потім по руїнах та трупах намагається йти далі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мої побратими з Бахмута розповідають, що місто рівняють з землею, а також Сіверськ, який ми проїжджали не один раз і бачили, що у місті  продовжується мирне життя, а сьогодні не залишилося жодного будинку. Там в основному приватний сектор, по якому ворог гатить з касет, артилерії та іншої зброї", - розказав боєць батальйону "Свобода".

Ярослав Лисенко зауважив, що ворог не має якогось успіху на Донецькому напрямку, але продовжує застосовувати  свої методи, як і раніше, тобто знищує все та рівняє з землею, а потім по руїнах та трупах йде далі.

"Бахмут ми будемо тримати, але, на жаль, на сьогодні велика кількість високоповерхових будинків та приватного сектора знищені, практично всі підприємства міста також зруйновані. Тому сьогодні силами ЗСУ та ДСНС проводиться евакуація мирних мешканців з Бахмута та Сіверська. Людям потрібно було евакуюватися раніше, щоб ми могли успішно обороняти ці міста", - пояснив Лисенко.

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ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
ДСНС
Бахмут
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