Методи ворога не змінюються, він рівняє з землею Бахмут та Сіверськ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Мої побратими з Бахмута розповідають, що місто рівняють з землею, а також Сіверськ, який ми проїжджали не один раз і бачили, що у місті продовжується мирне життя, а сьогодні не залишилося жодного будинку. Там в основному приватний сектор, по якому ворог гатить з касет, артилерії та іншої зброї", - розказав боєць батальйону "Свобода".



Ярослав Лисенко зауважив, що ворог не має якогось успіху на Донецькому напрямку, але продовжує застосовувати свої методи, як і раніше, тобто знищує все та рівняє з землею, а потім по руїнах та трупах йде далі.



"Бахмут ми будемо тримати, але, на жаль, на сьогодні велика кількість високоповерхових будинків та приватного сектора знищені, практично всі підприємства міста також зруйновані. Тому сьогодні силами ЗСУ та ДСНС проводиться евакуація мирних мешканців з Бахмута та Сіверська. Людям потрібно було евакуюватися раніше, щоб ми могли успішно обороняти ці міста", - пояснив Лисенко.

23 серпня ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

24 серпня Генштабу ЗСУ повідомив, що Збройні сили України відбили ворожі наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках.

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