Якось так виходить, що постмодерністські суспільні тренди, здавалося б, навіть далекі від політики, проникають у вищі сфери світового істеблішменту, набуваючи там нових, часто огидних рис. Розмиті межі пристойного, допустимого, можливого, а ще, мабуть, сумнівна слава інфлюенсерів з мільйонними аудиторіями, штовхають "сильних цього світу" на авантюрні, точніше не вельми мудрі вчинки.

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Колись велика частка міжнародної дипломатії була сповита флером таємничості, і не всі подробиці відносин між її персонажами, конфліктів, сварок, кумедних витівок залишалися у тіні. У кращому разі ставали набутком зацікавленої публіки через десятиліття, коли хтось із "великих" зважувався написати мемуари.

Тепер все по-іншому. Цифровий світ, а також швидкість, з якою шириться ним інформація, а відповідно, — спокуса оприлюднити її у такому ж темпі, — диктує свої правила. Тому найгостріші "шила" вилазять із торби, шокуючи публіку, втім, даючи їй корисні уроки ставлення до тих чи інших акторів світової політичної сцени.

Цифровий світ, а також швидкість, з якою шириться ним інформація, а відповідно, — спокуса оприлюднити її у такому ж темпі, — диктує свої правила. Тому найгостріші "шила" вилазять із торби, шокуючи публіку, втім, даючи їй корисні уроки ставлення до тих чи інших акторів світової політичної сцени

Ось Борис Джонсон зізнався, до прикладу, що зазнав "ядерних домагань" з боку кремлівського самітника. "У якийсь момент він (Путін. – Авт.) ніби пригрозив мені й сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось у цьому дусі", - розповів Джонсон у документальному фільмі "Путін проти Заходу".

Джонсонові тоді було, мабуть, не до сміху, оскільки Британія вже стала мішенню хімічної атаки у Солсбері, коли там два російських шпигуни отруїли свого колишнього колегу – перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку.

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Виголошуючи фразу про ракету, стверджує британський експрем'єр, російський "цар" був "дуже фамільярним". Мабуть, цей нюанс спричинився до того, що мережеві пересмішники вже створили мемчик "ядерний MeToo". Маючи, звісно на увазі соціальну акцію-флешмоб проти сексуального насильства і сексуальних домагань, поширені в соціальних мережах в жовтні 2017 року в результаті секс-скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна.

Путіну, звісно, далеко до голлівудського ловеласа-злочинця, але так трапилося, що, мовби підігруючи цій, як на мене, доволі скабрезній грі, у ядерних домаганнях московського маніяка почали зізнаватися й інші політики. Джон Салліван, колишній посол США у Росії, розповів про те, що його колеги розповідали приблизно те ж, почуте з уст Путіна та людей з його оточення. Салліван каже, що "якби я собі таке дозволив у розмові з будь-ким, Байден тут же відкликав би мене і, мабуть, відправив би до психіатра".

Путіну, звісно, далеко до голлівудського ловеласа-злочинця, але так трапилося, що, мовби підігруючи цій, як на мене, доволі скабрезній грі, у ядерних домаганнях московського маніяка почали зізнаватися й інші політики

Але Байденові не варто було очікувати спеціальних свідчень свого дипломата, оскільки російський диктатор вже не раз і не двічі озвучував "ядерні домагання" до світу цілком публічно. Тому й Дмитрові Пєскову не було рації виходити перед камери, аби звинуватити Джонсона у "брехні". Погрози застосувати ядерну зброю для "захисту суверенних інтересів Росії" давно не є чимось винятковим, тим паче екстрасенсаційним.

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Дехто з сучасників вважає, що кожен черговий нуклеарний приступ "хтивого Путіна" свідчить про підвищення ним ставок у війні з Україною. Але, як на мене, цих нападів "ядерного сексизму" було так багато, що цілком впору висновувати банальне. Путін вчергове дістає з манжета атомну карту тоді, коли йому просто нічого сказати. Причому наперед знаючи, що такими заявами забезпечить медійну бурю, зокрема й завдяки мемам. Згадаймо хоча б його маячню про "ядерний рай", який він "зарезервував" для росіян на випадок ядерного апокаліпсиса. Або ж мультяшні сюжетики зі змодельованим ядерним ударом по Мангеттену ракетами "Сармат". Дарма, що жартівники та експерти майже раптово викрили путінську фальшивку, зате ж розмов було…

Путін поводиться як банальний гопник з пітерської брами. Він лякає заточкою самотніх дамочок або ж хирлявих "ботанів", а коли його "жертви" дістають з кишень чи сумочок газовий балончик для самозахисту, сам починає волати про допомогу. Мовляв, я потерпілий, це вони розпочали…

Насправді ж Путін поводиться як банальний гопник з пітерської брами. Він лякає заточкою самотніх дамочок або ж хирлявих "ботанів", а коли його "жертви" дістають з кишень чи сумочок газовий балончик для самозахисту, сам починає волати про допомогу. Мовляв, я потерпілий, це вони розпочали…

Тому порівнювати його з Гарві Вайнштейном, далебі, некоректно. У того, бодай, були "підстави" для розрахунку на "успіх" серед красунь: слава, гроші, ілюзія майбутньої кар'єри. А у Путіна що? Ядерний арсенал часів СРСР, який навряд чи належно обслуговувався, якщо взагалі не розікрадений всюдисущими армійськими прапорщиками.

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Та й інструмент MeToo у цьому випадку навряд чи актуальний. Є міжнародна антипутінська коаліція, яка, зі всього видно, не має наміру підписувати якихось петицій чи влаштовувати маніфестації. Просто тихо збирає зброю, налагоджує її виробництво, аби допомогти Україні укоськати несамовитого гвалтівника.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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