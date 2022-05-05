English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини "Ми готові і ви це знаєте": Зеленський закликав ЄС терміново надати Україні статус кандидата за скороченою процедурою

"Ми готові і ви це знаєте": Зеленський закликав ЄС терміново надати Україні статус кандидата за скороченою процедурою

5 травня, 2022 четвер
15:09
Новини Володимир Зеленський

До рішучого кроку наш президент закликав країн-партнерів у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента України на міжнародній донорській конференції високого рівня у Варшаві.

Володимир Зеленський наголосив, що це необхідно зробити попри війну та за скороченою процедурою.

"Потрібен швидкий крок України в Європейський союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", – вважає Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Євросоюз
Читайте також:
Петер Сійярто
4 травня, 2022 середа
Угорщина назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту
Придністров'я солдат
4 травня, 2022 середа
У розвідці пояснили, навіщо Росія нагнітає ситуацію у Придністров'ї
4 травня, 2022 середа
У Білорусі повідомляють про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.23
    Купівля 31.23
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.85
    Продаж 33.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
5 травня
15:24
Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький
Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України
14:55
евакуація
Гайдай: 5 травня з Луганщині евакуювали 40 людей, місцеві жителі відмовляються виїжджати
14:52
збита ракета
ЗСУ збили над Сумщиною ворожу ракету
14:51
Посівна трактор
Україна має достатньо резервів для забезпечення українців продовольством, - Мінагрополітики
14:26
United24
В один клік із будь-якої країни: Зеленський ініціював запуск платформи United24 для збору коштів на підтримку України
14:22
ЗСУ
Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний
14:19
зруйнував газопровід
На Київщині без газу залишаються села Мощун і Почепин
14:13
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Звільнено керівника Запорізького госпіталю, колектив лікарні у шоці, - волонтерка Корчинська
14:09
Архітектори на планування відбудови Ірпеня
Долучитися до відновлення Ірпеня приїхали близько 120 архітекторів з усієї України, - голова гумштабу Київщини Кулеба
13:59
Оновлено
обстріл потяг поїзд
Укрзалізниця оновила графік запізнень потягів після обстрілу росіянами залізничної інфраструктури
13:56
партія шарія
Шарій затриманий! Як його партія привела війну на Схід і Південь
13:54
Мінкульт вилучить пропагандистські російські книжки з українських бібліотек
13:51
Економіка Росії витримає удар нафтового ембарго ЄС при ціні нафти вище $44 за барель, – FT
13:45
обстріл
Росіяни завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині
13:35
Запорізька ТЕС
На Запорізькій ТЕС унаслідок російської окупації закінчилося вугілля, роботу станції зупинили
13:34
Анонс
В гостях у Еспресо новий музичний проєкт з України
13:27
Санкції проти Росії
Велика Британія припинила визнавати Московську фондову біржу та скасувала податкові пільги для нових інвесторів, - Reuters
13:21
трофейний БМП-2
Прикордонників Сумщини підсилили трофейним БМП-2
13:21
окупант
Українська розвідка оприлюднила список окупантів, яких РФ нагороджуватиме відзнаками для ветеранів Другої світової
13:15
окупований Донецьк
У Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську не буде
13:14
салтівка обстріл
Укра​їнці подали 135 тис. повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло​
12:59
Ексклюзив
Пожежа
Внаслідок обстрілу росіянами міста Пологи загинула жінка, - Запорізька ОВА
12:51
британія україна
45 млн фунтів стерлінгів: уряд Великої Британії готує допомогу для України
12:50
Очолила окупаційний "відділ освіти" та схиляла педагогів навчати дітей за російською програмою: директорці коледжу Мелітополя оголосили підозру
12:46
окупанти обстріляли Салтівку
Окупанти обстріляли Салтівку, Північну Салтівку і селище Жуковського з артилерії та ракетних систем, - Харківська ОВА
12:14
"Русский корабль, иди нах@й"
"Русский корабль, иди нах@й": українська компанія розробила мобільний застосунок, який показує актуальні втрати ворога
12:12
Ексклюзив
Анатолій Шарій
Суд в Іспанії повинен розглянути запит про екстрадицію Шарія в Україну, - адвокат Полозов
12:08
обстріл ракета
На Донеччині росіяни обстріляли 12 населених пунктів за добу й пошкодили щонайменше 35 цивільних об'єктів
12:05
Ексклюзив
нафта
Словаччина стає заручником енергетичної гри угорського уряду, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
12:03
Порошенко
Президент Європейської народної партії запросив Петра Порошенка взяти участь у конгресі ЄНП
11:47
збитий гвинтокрил окупантів
Із Київського водосховища дістали збитий гвинтокрил окупантів
11:40
Пожежа в Зоні відчуження
Займання сухостою у Чорнобильській зоні відчуження локалізовано - ДСНС
11:38
Ексклюзив
ЗСУ українські військові
Ізюм на Харківщині - це друга Чорнобаївка: велика російська битва за Донбас захлинулася, - військовий експерт Коваленко
11:37
приміський поїзд
Укрзалізниця призначила додаткові приміські потяги з 7 травня
11:28
Миколаївська область
Росіяни всю ніч бомбили місто й область: за добу на Миколаївщині поранено не менш ніж 15 людей
11:22
город картопля
"​Через ​непрост​е​ економічн​е​ становище"​: ​р​​осійський автозавод, на якому BMW збирав авто, виділить співробітникам городи під картоплю
11:19
знищена ворожа техніка
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків, - Генштаб ЗСУ
11:00
росіяни обстріляли Святогірську лавру
На Донеччині росіяни обстріляли Святогірську лавру: поранено сімох цивільних
11:00
Оновлено
ракетний удар по Краматорську
Унаслідок нічного авіаракетного удару по Краматорську поранено щонайменше 25 мирних мешканців
10:53
виробництво завод
На Дніпропетровщину переїхало 2 заводи, швейне виробництво і мережа кав'ярень із Донецької та Луганської областей
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV