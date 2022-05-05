"Ми готові і ви це знаєте": Зеленський закликав ЄС терміново надати Україні статус кандидата за скороченою процедурою
До рішучого кроку наш президент закликав країн-партнерів у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента України на міжнародній донорській конференції високого рівня у Варшаві.
Володимир Зеленський наголосив, що це необхідно зробити попри війну та за скороченою процедурою.
"Потрібен швидкий крок України в Європейський союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", – вважає Володимир Зеленський.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Єврокомісія уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
- 15 квітня стало відомо, що Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі.
- Також віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна відповідає політичним критеріям членства в ЄС.
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