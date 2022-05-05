"Ми готові і ви це знаєте": Зеленський закликав ЄС терміново надати Україні статус кандидата за скороченою процедурою

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента України на міжнародній донорській конференції високого рівня у Варшаві.



Володимир Зеленський наголосив, що це необхідно зробити попри війну та за скороченою процедурою.



"Потрібен швидкий крок України в Європейський союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", – вважає Володимир Зеленський.

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