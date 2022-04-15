У ЄС запевняють, що Україна відповідає усім політичним критеріям членства, - Стефанішина

Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Віцепрем'єрка повідомила - ЄС вважає, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.

"Пройдемо певні бюрократичні процеси і в червні на саміті ЄС, ми сподіваємося, що буде ухвалено рішення, що Україна за всіма критеріями може стати частиною Євросоюзу" - сказала Стефанішина.