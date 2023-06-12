Ми готуємося до важкого етапу кривавих бойових дій, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми створили певну теплу ванну у сприйнятті бойових дій, які зараз будемо проводити. Дійсно, у нас були дві успішні наступальні кампанії зі звільнення значної частини нашої території, але зараз ситуація є іншою. Ворог так само зробив висновки: кількість противника на лінії зіткнення стала більшою, також масштабно ним застосовуються ударні дрони. Зараз протистояння триває на багатьох рівнях. Ми маємо налаштовуватися на серйозні виклики, тому що наша наступальна операція не буде простою. Насамперед до цього треба готуватися суспільству, бо військові розуміють всю відповідальність та складність бойових подій. Політики та експерти можуть говорити про те, як легко малювати по мапі пересування українських підрозділів", - сказав військовий аналітик.

Сергій Згурець підкреслив, що жоден з військових не говорить, що противник дурнуватий та побіжить з лінії фронту.

"Зараз ворог став більш підготовлений. Ми готуємося до важкого етапу кривавих бойових дій, який пов'язаний з проведенням нашої наступальної операції. Ця операція триватиме щонайменше декілька місяців, а може й до осені. Наступальні бойові дії будуть завдавати значні втрати у тому числі й для української сторони, тому що той, хто наступає, втрачає більше. Важливо - поєднати розуміння реальності, стійкості суспільства та сприяння тому, аби на фронті було більше речей, таких як дрони, системи зв'язку, засоби РЕБ та інше. Зазначу, ми зараз просуваємося далі до основних рубежів оборони противника, які він готується захищати. Пробиття цих ліній оборони буде непростим завданням. Треба готуватися до різних ситуацій на полі бою, тому що війна непередбачувана, щоб не казали політики та експерти", - зауважив Згурець.