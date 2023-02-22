"Ми поставимо на місце державу-терориста": Зеленський про звірячі обстріли Херсона
Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети, як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.
"Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних...
Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати...
Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ.
Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, удень 21 лютого російські війська завдали близько 20 ударів по території міста Херсон. Відомо про п'ятьох загиблих місцевих жителів і 16 поранених.
- Також президент провів сьогодні, 21 лютого засідання Ставки, де було відзначено, що "попри увесь тиск на наші сили, лінія фронту змін не зазнала".
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