Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних...

Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати...

Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ.

Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська", - наголосив Зеленський.