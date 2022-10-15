"Ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - Маск про Starlink

Про це він написав у себе в Twitter.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - написав він

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.

Пізніше 15 жовтня Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на фронті в Україні

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