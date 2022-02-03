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Ексклюзив

"Ми всі понесемо відповідальність, найбільше - Зеленський": нардеп-"слуга" Безгін заявив, що фракція у Раді буде самоочищуватись

3 лютого, 2022 четвер
18:28
Суспільство рада слуга народу

Народний депутат фракції "Слуга Народу" Віталій Безгін заявив, що деякі його соратники мають відповісти відповідно до закону і з точки зору свого політичного майбутнього

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Я думаю, що це має бути певна "червона лінія" з точки зору самоочищення. В суспільства був запит на це в 2019 році і якщо наші члени починають діяти не за тими приниципами, що ми заходили до власне парламенту, то треба нести відповідальність. Відповідальність перед суспільство ми всі понесемо, найбільше понесе пан президент, тому що люди зайшли до парламенту завдяки його прапору. Зараз питання в тому, що вони відповіли відповідно до закону і з точки зору свого політичного майбутнього, в тому числі", - сказав Безгін.

На його думку, очищення "Слуги Народу"  буде стосуватись не тільки представників парламенту.

"Я не унеможливлюю, що воно може бути ширшим. Воно буде торкатись всіх депутатів, всіх рівнів. Вже зараз, там де є імперативний мандат є список, до кого він буде застосований. Що стосується парламентської фракції, то так само будуть кроки", - додав нардеп.

Безгін відповів на питання про можливий розпад монобільшості у випадку очищення фракції

"Я думаю про те, що має бути спроможний парламент, який готовий ухвалювати рішення. Мені здається, що монобільшість не має бути самоціллю. Коли є якість закопроєктів, які відповідають інтересам суспільства і держави - все одно буде політична консолідація. Наразі, я думаю, немає підстав говорити про те, що має бути неситуативна співпраця", - підсумував він.


 

  • Нагадаємо, 28 січня 2022 року  детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
  • 31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.
  • У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
  • 2 лютого Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена. А НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних.
  • НАБУ оголосило у розшук нардепа Кузьміних.

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фракція
Слуга народу
монобільшість
Змістовно з Христиною Яцків
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