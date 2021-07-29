Мільйонний хабар заступнику голови Харківської облради: фігуранти вийшли з СІЗО під заставу
За заступника очільника Харківської обласної ради, підозрюваного в отриманні хабаря сумою 1 млн 50 тис. грн, внесли 4,75 млн грн застави
Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі Укрінформу.
"За підозрюваного внесли заставу", - зазначила Постолюк.
Прессекретар САП заявила, що за адвоката-пособника заставу внесли 27 липня - вона складає 713 700 грн.
- 22 липня детективами Національного антикорупційного борю затримано заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри фігурантам.
- 24 липня ВАКС заарештував заступника голови Харківської облради з заставою 4,75 млн грн.
- 26 липня суд заарештував пособника заступника голови Харківської облради.
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