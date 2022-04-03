Міни в Чорному морі вказують, що вторгнення РФ стосується громадянських інтересів, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

В британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", – зауважують у повідомленні.

Британська розвідка також наголошує, що Росія виявилася неспроможною знищити системи української ППО і це серйозно підірвало здатність її сухопутних військ до наступу.