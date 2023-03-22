Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Мінкульт: Чернече життя у Києво-Печерській лаврі має продовжуватися, розглядається й питання щодо проведення служінь

Мінкульт: Чернече життя у Києво-Печерській лаврі має продовжуватися, розглядається й питання щодо проведення служінь

22 березня, 2023 середа
10:49
Суспільство Києво-Печерська лавра

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що наразі розглядається питання щодо проведення служінь, аби духовне життя в Києво-Печерській лаврі тривало попри закінчення договору про оренду

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Безперечно, в лаврі має продовжуватися духовне чернече життя. В який спосіб? Я думаю, це ми найближчим часом побачимо", - коментує міністр.

Ткаченко зазначив, що міжвідомча комісія, створена раніше, прийшла до висновків про порушення угоди, яка була укладена режимом Януковича з представниками УПЦ (МП). Наразі комісія займається збереженням майна та понад 800 музейних експонатів лаври.

Він також підкреслив, що зараз мова про передачу Успенського собору та Трапезного храму лаври у довгострокову оренду ПЦУ не йдеться.

"Ми поки що розглядаємо питання, що в лаврі має продовжуватися служіння та релігійне життя. Такі періодичні служби надихають вірян. Наразі про довгострокову оренду мова не йде, але тут також ми з депутатами обговорюємо можливі зміни до закону", - зазначив Ткаченко.

Він пояснив, що держава не може безкоштовно віддати в користування держмайно, можлива тільки оренда, але не всі релігійні організації фінансово спроможні оплатити цю оренду.

"Зараз ми не можемо передавати в безкоштовне користування державне майно, це тільки оренда. А далеко не завжди релігійні організації можуть її потягнути з фінансової точки зору. Але крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі!", - сказав Ткаченко.

  • Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
  • 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
  • 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
  • Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 
  • Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.
УПЦ МП
Читайте також:
Виталий Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
МЗС РФ
21 березня, 2023 вiвторок
У МЗС Росії назвали умови для припинення війни проти України
Ігор Шевадзуцький
21 березня, 2023 вiвторок
Непереможний українець оголосив про бій з боксером, який "нокаутував" Усика
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 березня
10:45
Світло
У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання, - міністр Галущенко
10:42
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нічну атаку РФ дронами: дотримання санкційного режиму та глобальна єдність здатні повернути стабільність
10:34
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на сьогодні: вартість долара, євро, злотого
10:07
Google
Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard
10:03
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни нас не люблять. Тому їхнім президентом не стане той, хто симпатизує Україні
10:00
діти, війна
Внаслідок російської агресії в Україні поранено вже 937 дітей
09:56
Єдині новини
Канали телемарафону отримають підтримку від держави, - Ткаченко
09:44
Оновлено
землетрус
В Афганістані стався землетрус: щонайменше 13 людей загинули, сотні поранених
09:41
Обстріли Донеччини: за добу від дій ворожих військ пошкоджено будинки, є 4 загиблих і 5 поранених
09:38
Бахмут, ЗСУ
ЗСУ контратакують в районі Бахмута, це може послабити тиск на місто, - британська розвідка
09:37
Відключення телерадіомовлення
В окупованому Криму невідомі зламали радіо та запустили повідомлення про евакуацію
09:30
Оновлено
Атака на Київщину 22 березня
На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі й поранені
08:46
касетні боєприпаси
Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси
08:37
Оновлено
ППО NASAMS
Від нічної атаки росіян на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури
08:21
На Київщині та Одещині жителі можуть чуть звуки вибухів: заплановано технічні роботи
08:13
Херсонщина обстріл
Росіяни випустили майже 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранені
08:08
Інфографіка
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків й 2 крилаті ракети
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Чому візит Кішіди такий важливий
07:52
Аеропорт Алеппо в Сирії
У Сирії заявили про ізраїльську ракетну атаку на аеропорт Алеппо
07:32
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У США не виключають, що Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями
07:31
Севастополь
Влада окупованого Севастополя заявила про атаку морськими дронами, у трьох бухтах зупинено рух транспорту
07:12
В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського павука
06:56
дрон Shahed-136
Вночі ЗСУ знищили 16 з 21 "шахеда", які запустив ворог, - Генштаб
06:47
британія україна
РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України, – британське міноборони
06:32
Латвія
Україна отримає медичне обладнання від Латвії на майже на €300 тисяч
06:17
TikTok
Це забере 150 млн користувачів, для TikTok настав вирішальний момент, - гендиректор компанії про можливу заборону застосунку в США
05:36
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У Джанкої вибухи пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе, - ОК "Південь"
04:37
путін та пригожин
ISW: найближчим часом російська армія ризикує втратити більшу частину найманців-зеків
04:33
Оновлено
Хмельницький
У Хмельницькому працювала ППО, прильотів не зафіксовано
03:35
На фото: Олександр Усик з дружиною Катериною
Окупанти викрали бойлер з будинку Усика з-під Києва
02:10
Ілля Забарний
Найдорожчий центрбек України не зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024
01:52
окупант Бердянськ
Окупанти провели рейд у селі неподалік Бердянська: обшукували будинки та погрожували мешканцям, - ЦНС
01:33
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи ліквідували за день 35 росіян
00:59
українські фанати
Times: на матчі Англія - Україна очікується аншлаг, на стадіон прийде 4,2 тис. українців
00:54
Почесна відзнака "Місто-герой України"
Зеленський затвердив положення й малюнок відзнаки "Місто-герой України"
00:42
Пєсков та Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 березня
00:33
Мірча Луческу
"Динамо" ризикує втратити Луческу: 77-річного тренера збирається переманити "Ніцца"
00:26
Інгріда Шимоніте та Патріарх Варфоломій
Вивести церкву з-під впливу Москви: Вселенський патріархат посилить присутність у Литві
00:19
Сумщина
Російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на Сумщину
00:07
Навчання українських саперів у Литві
У Литві розпочалися курси для українських саперів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV