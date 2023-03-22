Мінкульт: Чернече життя у Києво-Печерській лаврі має продовжуватися, розглядається й питання щодо проведення служінь
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що наразі розглядається питання щодо проведення служінь, аби духовне життя в Києво-Печерській лаврі тривало попри закінчення договору про оренду
Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Безперечно, в лаврі має продовжуватися духовне чернече життя. В який спосіб? Я думаю, це ми найближчим часом побачимо", - коментує міністр.
Ткаченко зазначив, що міжвідомча комісія, створена раніше, прийшла до висновків про порушення угоди, яка була укладена режимом Януковича з представниками УПЦ (МП). Наразі комісія займається збереженням майна та понад 800 музейних експонатів лаври.
Він також підкреслив, що зараз мова про передачу Успенського собору та Трапезного храму лаври у довгострокову оренду ПЦУ не йдеться.
"Ми поки що розглядаємо питання, що в лаврі має продовжуватися служіння та релігійне життя. Такі періодичні служби надихають вірян. Наразі про довгострокову оренду мова не йде, але тут також ми з депутатами обговорюємо можливі зміни до закону", - зазначив Ткаченко.
Він пояснив, що держава не може безкоштовно віддати в користування держмайно, можлива тільки оренда, але не всі релігійні організації фінансово спроможні оплатити цю оренду.
"Зараз ми не можемо передавати в безкоштовне користування державне майно, це тільки оренда. А далеко не завжди релігійні організації можуть її потягнути з фінансової точки зору. Але крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі!", - сказав Ткаченко.
- Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
- 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
- Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
- Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.
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