Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Безперечно, в лаврі має продовжуватися духовне чернече життя. В який спосіб? Я думаю, це ми найближчим часом побачимо", - коментує міністр.

Ткаченко зазначив, що міжвідомча комісія, створена раніше, прийшла до висновків про порушення угоди, яка була укладена режимом Януковича з представниками УПЦ (МП). Наразі комісія займається збереженням майна та понад 800 музейних експонатів лаври.

Він також підкреслив, що зараз мова про передачу Успенського собору та Трапезного храму лаври у довгострокову оренду ПЦУ не йдеться.

"Ми поки що розглядаємо питання, що в лаврі має продовжуватися служіння та релігійне життя. Такі періодичні служби надихають вірян. Наразі про довгострокову оренду мова не йде, але тут також ми з депутатами обговорюємо можливі зміни до закону", - зазначив Ткаченко.

Він пояснив, що держава не може безкоштовно віддати в користування держмайно, можлива тільки оренда, але не всі релігійні організації фінансово спроможні оплатити цю оренду.

"Зараз ми не можемо передавати в безкоштовне користування державне майно, це тільки оренда. А далеко не завжди релігійні організації можуть її потягнути з фінансової точки зору. Але крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі!", - сказав Ткаченко.