Мінус 50% для Словаччини. Росія продовжує скорочувати поставки газу у Європу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Зазначається, що у вівторок постачання російського газу до Словаччини впало на 10%, у середу – вже на 15%, а у четвер – на третину.

Генеральний директор SPP Річард Прокипчак запевнив, що зменшення поставок російського газу не вплине на забезпечення споживачів у Словаччині.

Зокрема компанія вже домовилася про отримання газу з родовищ у Північному морі, а також скрапленого природного газу, що прибуває до Хорватії.

"На кожну мегават-годину, якої нам зараз бракує, ми заповнюємо наші газосховища додатковими двома мегават-годинами", – зазначив Прокипчак.

Станом на зараз, додав гендиректор SPP, газосховища Словаччини заповнені на 52%, і в розрахунку на річне споживання це більше, ніж в інших країнах Вишеградської четвірки.

В останні кілька днів "Газпром" обмежила постачання до низки країн ЄС. Зокрема вже відомо про суттєве скорочення постачання у Німеччину, Італію, Францію та Австрію.

Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.

Також у середу Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

А вчора, 16 червня, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb