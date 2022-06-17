Мінус 50% для Словаччини. Росія продовжує скорочувати поставки газу у Європу
Словацька компанія SPP у п'ятницю повідомила про скорочення постачання газу з Росії у два рази
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.
Зазначається, що у вівторок постачання російського газу до Словаччини впало на 10%, у середу – вже на 15%, а у четвер – на третину.
Генеральний директор SPP Річард Прокипчак запевнив, що зменшення поставок російського газу не вплине на забезпечення споживачів у Словаччині.
Зокрема компанія вже домовилася про отримання газу з родовищ у Північному морі, а також скрапленого природного газу, що прибуває до Хорватії.
"На кожну мегават-годину, якої нам зараз бракує, ми заповнюємо наші газосховища додатковими двома мегават-годинами", – зазначив Прокипчак.
Станом на зараз, додав гендиректор SPP, газосховища Словаччини заповнені на 52%, і в розрахунку на річне споживання це більше, ніж в інших країнах Вишеградської четвірки.
В останні кілька днів "Газпром" обмежила постачання до низки країн ЄС. Зокрема вже відомо про суттєве скорочення постачання у Німеччину, Італію, Францію та Австрію.
- Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
- Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.
- Також у середу Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.
- А вчора, 16 червня, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива
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