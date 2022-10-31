Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія зараз перебуває у стані цугцвангу. Зараз із наших портів вийшло більше десятка суден з українським зерном. Вдарити по цих суднах для Росії означало б де-факто оголосити війну Туреччині, оскільки ці кораблі йдуть під турецьким наглядом. По-друге, для всього світу буде зрозуміло, що це є звичайним нападом на цивільні судна, що є схожим на піратство", - пояснив Шлінчак.

Політолог зауважив, що вихід РФ із зернової угоди може спровокувати конфлікт з Туреччиною.

"Відповідно, якщо Росія не вдарить по цих суднах, то продемонструє свою слабкість. Саме тому вони зараз намагаються вийти з цієї ситуації з найменшими втратами й уже почали заявляти, що зерновим коридором доставлялись дрони, які були випущені по військових кораблях в Севастополі. Всі ці заяви направлені лише для внутрішнього споживача. Проте для України нічого не змінюється. Ми виконуємо свою частину угоди. Якщо Росія виходить з цієї угоди, то матиме справу з Туреччиною. Відповідно, це також сприятиме тому, що конфлікт між Туреччиною та РФ може розгорітись на рівному місці", - додав він.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні

Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль щодо експорту зерна з українських портів, попри заяву Росії про вихід з угоди

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