Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що нагнітання істерії Росії щодо зернового коридору може спровокувати конфлікт із Туреччиною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія зараз перебуває у стані цугцвангу. Зараз із наших портів вийшло більше десятка суден з українським зерном. Вдарити по цих суднах для Росії означало б де-факто оголосити війну Туреччині, оскільки ці кораблі йдуть під турецьким наглядом. По-друге, для всього світу буде зрозуміло, що це є звичайним нападом на цивільні судна, що є схожим на піратство", - пояснив Шлінчак.
Політолог зауважив, що вихід РФ із зернової угоди може спровокувати конфлікт з Туреччиною.
"Відповідно, якщо Росія не вдарить по цих суднах, то продемонструє свою слабкість. Саме тому вони зараз намагаються вийти з цієї ситуації з найменшими втратами й уже почали заявляти, що зерновим коридором доставлялись дрони, які були випущені по військових кораблях в Севастополі. Всі ці заяви направлені лише для внутрішнього споживача. Проте для України нічого не змінюється. Ми виконуємо свою частину угоди. Якщо Росія виходить з цієї угоди, то матиме справу з Туреччиною. Відповідно, це також сприятиме тому, що конфлікт між Туреччиною та РФ може розгорітись на рівному місці", - додав він.
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