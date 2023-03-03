Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях на невизначений термін
Заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях Міжнародної федерації гімнастики було продовжено на невизначений термін
Про це оголосили у пресслужбі Міжнародної федерації гімнастики.
"На жаль, конфлікт в Україні, що розпочався понад рік тому, досі триває. Зважаючи на виняткові обставини, пов’язані із цим конфліктом, виконавчий комітет Федерації вирішив підтвердити кроки, вжиті 26 лютого та 4 березня 2022 року, зокрема ті, якими білоруським та російським атлетам й посадовцям, в тому числі суддям, не дозволяється брати участь у змаганнях під патронатом Федерації до подальшого повідомлення", - заявили у пресслужбі.
Окрім цього, також зазначається, що це рішення набуває чинності негайно.
"Федерація постійно відстежуватиме загальну ситуацію та може змінити це рішення, залежно від розвитку подій", - наголошується у заяві.
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