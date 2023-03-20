МКС проситиме додаткові кошти на розслідування воєнних злочинів РФ
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Про це пише видання The Guardian.
Зазначається, що у понеділок в Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.
Бюджет МКС не був збільшений, попри те, що в Україні працюють 40 слідчих.
Минулого тижня МКС оголосив про видачу ордера на арешт президента РФ Владіміра Путіна, що може послабити зростаючі вимоги з боку України та деяких експертів з міжнародного права щодо створення спеціального трибуналу для розгляду ширшого кола злочинів агресії з боку Росії.
Видання додає, що Хан завжди наполягав на тому, що МКС має необхідні повноваження для переслідування ролі російського керівництва у війні. Однак критики кажуть, що прогалина у підзвітності залишається, і що спеціальний трибунал був би більш ефективним інструментом, оскільки йому не потрібно було б доводити причинно-наслідковий зв'язок між окремими спеціальними воєнними злочинами і російським керівництвом.
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Понад 40 країн беруть участь у конференції, яку проводять віцепрем'єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус. Британія виділяє додатково 295 000 фунтів стерлінгів на фінансування роботи МКС
Також повідомляється, що міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін будуть присутні на засіданні. Вони не вважають, що ініціатива МКС щодо покарання за викрадення дітей, висунута минулого тижня, усуває необхідність створення спеціального трибуналу.
На конференції у Львові 3 березня було змінено повноваження спільної української групи з розслідування воєнних злочинів семи країн, щоб забезпечити майбутню роль нового міжнародного центру для судового переслідування злочину агресії проти України.
Деякі провідні країни, зокрема Британія, ще не підтримали ідею створення спеціального трибуналу, побоюючись, що це може підірвати роботу МКС, яка ще тільки зароджується.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
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