У ЗСУ пояснили, чому повістки до ТЦК часом отримують люди з інвалідністю

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Зазначається, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.

"Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", - пояснили військові.

У командуванні вказали, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають поінформувати про них ТЦК протягом семи днів.

"Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше", - зауважили в ОК "Північ".

"До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди", - додали там.

Також у ЗСУ спростували інформацію про те, що повістка – це неодмінно шлях "на нуль". У пресслужбі оперативного командування наголосили, що виклик до ТЦК – це передусім уточнення даних про людину. У разі визнання чоловіка придатним до служби, він не прямує одразу на фронт. Його скеровують до одного з навчальних центрів.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.