Закон про мобілізацію: хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних?

Новий закон про мобілізацію, що має офіційно назву "Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським 16 квітня. Тому основна частина його пунктів набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Нові положення реформують процес призову та інші ключові аспекти військової служби.

Хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних?

Доки закон не набуде чинності, перевіряти документи у військовозобов'язаних чоловіків представники ТЦК не мають права. Вони можуть здійснювати ці дії лише у присутності правоохоронних органів, тобто поліції. Однак, коли закон вступить в дію, цей процес зазнає змін.

Протягом мобілізаційного періоду (за винятком цільового), чоловіки віком 18-60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Крім того, військовозобов'язані громадяни мають надавати його за вимогою таких осіб:

уповноважений представник ТЦК СП;

поліцейський;

представник Держприкордонслужби у прикордонних районах та у пунктах пропуску на державному кордоні.

Експерти зазначають, навіть попри те, що війські тепер можуть перевіряти документи, права на затримання людини вони все ж не мають. "Фактично самостійно вони мають право перевіряти документи. Однак затримувати осіб не дали їм права. Тому, ймовірно, вони все одно будуть разом з поліцейськими", – розповідає юрист Ростислав Кравець, як передають Факти.

Варто зазначити, що тепер під час перевірки документів, уповноважені представники ТЦК СП або правоохоронці будуть використовувати технічні засоби для фото- та відеофіксації, щоб документувати весь процес. Також, вони можуть застосовувати спеціальне програмне забезпечення для доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зі свого боку, представник ТЦК СП під час вручення повістки, зобов'язаний назвати ПІБ, посаду, а також пред'явити службове посвідчення за запитом громадянина.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.