Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно

Про це він сказав 3 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом, передає УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо мобілізаційного плану України, Зеленський сказав: "Пів мільйона нам не потрібно. Я вдячний головкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили й усередині ЗСУ. А відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть".

Що стосується того, скільки осіб буде мобілізовано, Зеленський заявив, що "поки не готовий це сказати".

При цьому президент зауважив, що Росія планує мобілізувати 300 тис. військових.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.