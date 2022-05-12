Молдові треба триматися України, адже українці захищають її від агресії Путіна, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Молдові необхідно триматися України, адже зараз українці захищають її від агресії президента Росії Володимира Путіна
Дипломат висловив таку думку в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.
"Молдованам та президентці Маї Санду, зокрема, пощастило, що ми - українці - стоїмо між президентом країни-агресорки Росії Путіним та Молдовою. І прекрасно зрозуміло, що почати широкомасштабну операцію в Молдові без того, що пройти нас, майже неможливо. Молдові зараз потрібно триматися України, мати з нами спільну стратегію. Українці показали, як треба себе захищати й нами надихаються", - зазначив Клімкін.
Ексміністр додав, що Молдові, як і будь-якій іншій державі, необхідно готуватися до агресії з боку Російської Федерації та вживати необхідних заходів для оборони країни.
"Росіяни можуть створити якийсь бардак навколо Придністровʼя, але це також непроста задача. Молдові треба триматися України й розробляти спільну стратегію, як відбиватися від російських зазіхань. А це буде точно, адже Путін зупинятися не збирається. Молдові треба зрозуміти, що є реальні загрози її безпеці. А якщо молдовани будуть говорити тільки слова й не зміцнюватимуть оборону, вони самі собі збільшують ризики. Кожен має бути готовий до агресії Путіна. І Молдова також", - зауважив Павло Клімкін.
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