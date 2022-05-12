Дипломат висловив таку думку в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.

"Молдованам та президентці Маї Санду, зокрема, пощастило, що ми - українці - стоїмо між президентом країни-агресорки Росії Путіним та Молдовою. І прекрасно зрозуміло, що почати широкомасштабну операцію в Молдові без того, що пройти нас, майже неможливо. Молдові зараз потрібно триматися України, мати з нами спільну стратегію. Українці показали, як треба себе захищати й нами надихаються", - зазначив Клімкін.

Ексміністр додав, що Молдові, як і будь-якій іншій державі, необхідно готуватися до агресії з боку Російської Федерації та вживати необхідних заходів для оборони країни.

"Росіяни можуть створити якийсь бардак навколо Придністровʼя, але це також непроста задача. Молдові треба триматися України й розробляти спільну стратегію, як відбиватися від російських зазіхань. А це буде точно, адже Путін зупинятися не збирається. Молдові треба зрозуміти, що є реальні загрози її безпеці. А якщо молдовани будуть говорити тільки слова й не зміцнюватимуть оборону, вони самі собі збільшують ризики. Кожен має бути готовий до агресії Путіна. І Молдова також", - зауважив Павло Клімкін.

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи.

У Молдові відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї.

7 травня так зване міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я заявило про вибухи біля кордону з Україною.

7 травня президентка Молдови Мая Санду запевнила, що державі станом на зараз нічого не загрожує, але влада робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові.

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