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Ексклюзив

Монах на Мерседесі працює на російські спецслужби, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко

30 березня, 2023 четвер
15:16
війна з Росією

Народний депутат України VII та VIII скликань, офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко вважає, що в УПЦ МП служать крадійкуваті чиновники в рясах, які працюють на російські спецслужби

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Заяви колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя - це прямі погрози Верховному Головнокомандувачу України під час війни. Він відкрито погрожує родині президента, і це російський стиль залякування. Митрополит Павло отримав прізвисько Павло Мерседес. Він монах, а як монах може їздити на Мерседесі? Ось так працює російська церква. Монах на Мерседесі веде лакшері життя, має багато різного бізнесу, має багато маєтків. Він поводить себе, як гламурна персона. Так виглядає російська церква", - підкреслив Іллєнко.

За словами Андрія Іллєнка, в УПЦ МП служать крадійкуваті чиновники в рясах, які ще працюють на російські спецслужби.

"Митрополит Павло дозволив собі перейти певні межі. Реакція з боку влади повинна бути серйозною. Вся верхівка УПЦ МП повинна відповідати за законом, вони повинні бути за ґратами. СБУ є за що братися, починаючи з державної зради й підривної діяльності під час війни, завершуючи бізнес-діяльністю УПЦ МП", - додав Іллєнко.

  • 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.
  • Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня
  • 28 березня ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври.
  • 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, а представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
  • Колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Мерседес Лебідь записав відео з погрозами президенту України Володимиру Зеленському






     















 

Новини
Україна
УПЦ МП
Володимир Зеленський
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