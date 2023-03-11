Москва перебуває не в тому становищі, щоб роками вести війну, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дуже цікаво, як Москва себе поводить. Поряд із публічною риторикою про мир: "ми хочемо - вони не хочуть". Це повторює Лавров, Путін, усі чиновники нижчого рангу. Росіянам ніхто не вірить. Захід реагує на це, як на обман. Це спроба Росії відтягнути час, виграти додаткові можливості, пов'язані з отриманням зброї на стороні. Спробувати дипломатично відтягнути момент прийняття певних рішень, наприклад, рішення про трибунал у Генасамблеї ООН", - підкреслив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що Москва розуміє, що приймаються рішення, які матимуть відповідні наслідки для Росії.

"Це і санкції, і переслідування, це й рестрикції різного роду. Москва намагається виграти на кількох дошках позицію. Хоча б на старті тих партій відтягнути для себе найбільш негативні наслідки. Але це робиться через безвихідь. Можливо Москва перебуває не в тому становищі, що може собі дозволити роками вести війну. Я більше схиляюсь до цього. Або з боку Китаю було навіювання про те, що у XXI столітті всі хочуть закінчити війну. Тому, Путін і його оточення, виходьте на якесь рішення. Тому, що в протилежному випадку ви просто програєте. Росія програє, і ваша територія, і ваші інтереси, і ваша зона впливу може перейти до зовсім інших гравців", - підкреслив Фейгін.