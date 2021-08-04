"Можна втратити не тільки свободу, а й життя": білоруська легкоатлетка Максимова вирішила не повертатись додому з-за кордону

Про це білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка наразі перебуває у Німеччині, заявила в Instagram.

"Довго думаючи і розмірковуючи, ми ухвалили рішення не повертатися до Білорусі. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя", - написала Максимова.

Вона сподівається, що її спортивна карʼєра продовжиться і у неї буде можливість готуватися до наступних Олімпійських ігор.

Спортсменка виступає у багатоборстві. У червні 2021 року Максимова виграла Кубок Білорусі, але не змогла взяти участь в Олімпіаді, адже не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив.



Чоловік Максимової, спортсмен Андрій Кравченко, підтримав дружину у її відмові повертатись в Білорусь.

1 серпня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок

2 серпня Польща видала гуманітарну візу Тимановській.

4 серпня спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

4 серпня видання "Наша Ніва" повідомило, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв. У червні 2021 року його арештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.