Мудрик перед матчем "Тоттенгем" - "Челсі" відновився від травми

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Українець Михайло Мудрик травмувався напередодні гри з "Брентфордом". У вінгера "Челсі" було м’язове пошкодження. Він також пропустив гру Кубка ліги проти "Блекберна".

Сьогодні стало відомо, що Мудрик вже відновився від пошкодження і тренується у загальній групі. В понеділок, 6 листопада, відбудеться лондонське дербі з "Тоттенгемом".

На рахунку Михайла Мудрика 9 матчів і 2 голи у цьому сезоні за "Челсі".