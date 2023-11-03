Мудрик перед матчем "Тоттенгем" - "Челсі" відновився від травми
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
Українець Михайло Мудрик травмувався напередодні гри з "Брентфордом". У вінгера "Челсі" було м’язове пошкодження. Він також пропустив гру Кубка ліги проти "Блекберна".
Сьогодні стало відомо, що Мудрик вже відновився від пошкодження і тренується у загальній групі. В понеділок, 6 листопада, відбудеться лондонське дербі з "Тоттенгемом".
На рахунку Михайла Мудрика 9 матчів і 2 голи у цьому сезоні за "Челсі".
- У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" та "Арсенал" завершили дербі внічию. Михайло Мудрик відзначився шедевральним голом.
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