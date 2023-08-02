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МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент з гелікоптерами

2 серпня, 2023 середа
15:37
Світ МЗС Польщі

Заступник очільника польського міністерства закордонних справ повідомив, що зустріч 1 серпня з тимчасовим повіреним у справах Білорусі відбулася через інцидент з гелікоптерами та була дуже короткою

Про це заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський розповів в інтерв'ю RMF FM.

"Ми надіслали рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, тому що Білорусь також є співучасником цієї війни", – сказав Яблонський.

Він також підкреслив, що білоруській стороні були висунуті й інші вимоги. Зокрема, Варшава звернула увагу на погіршення рівня безпеки на кордоні через перебування в Білорусі найманців ПВК Вагнера, а також через спроби мігрантів, які тривають, нелегально перетнути білорусько-польський кордон.

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"Ми проти цього і захищатимемося", – додав заступник очільника польського міністерства закордонних справ.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

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