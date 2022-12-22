На 78% пошкоджених росіянами підстанціях частково відновили електропостачання, - Укренерго
З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики частково відновили подачу світла на 78% пошкоджених армією РФ високовольтних підстанціях
Про це інформує НЕК "Укренерго".
"Наше покликання і завдання сьогодні та завжди – прокладати шлях світлу. Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців", – пише пресслужба.
Повідомляється, що від 24 лютого енергетики частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених російськими загарбниками високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі.
"Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент", – наголошують в Укренерго.
Українці мають світло завдяки щоденній роботі енергетиків на своєму місці. Нині ці люди протистоять російським окупантам на енергетичному фронті.
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