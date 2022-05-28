На Банковій повертають "телефонне право" й будують варіант Ерефії, - Береза про блокування участі Порошенка у ПА НАТО
Офіс президента Зеленського влаштовує розборки з Петром Порошенком, наплювавши на будь-які закони й застосовуючи "телефонне право". Чи хочуть українці жити в державі, де кожного можуть так само по дзвінку позбавити законних прав і свобод?
Про це народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза, який зараз перебуває на фронті, написав у себе на фейсбуці.
Він зазначив, що цікаво почути від влади відповіді на кілька питань в історії з Порошенком та його від'їздом на Парламентську асамблею НАТО.
"Якщо Порошенко намагався офіційно виїхати з України на засідання Парламентської асамблеї НАТО, а йому підписав розпорядження Стефанчук, то це означає, що спікер Стефанчук - співучасник. Чи це означає, що чийсь дзвінок прикордонникам більш вагомий, ніж розпорядження про відрядження спікера ВР у парламентсько-президентській державі?" - зауважив Береза.
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"Якщо врахувати, що Стефанчук підписав відрядження всім депутатам із нашої делегації, а не випустили лише Порошенка, то це означає, що не всі у нас рівні та законів більше немає, а телефонне право є?" - також запитав він.
"Якщо закони все ж таки є, а прикордонники порушили Закони України, то коли їх буде затримано і коли вони назвуть, хто їм віддав незаконний наказ?" - додав Борислав Береза.
"І тут річ не у прізвищі, а принципах і верховенстві права. Тому що муд*ки і піарники з Банкової та їхні холуї вже сильно втомили своїми інформаційними вкиданнями під час війни. Питання в тому, що сьогодні ці мерзоти з використанням телефонного права влаштовують розбирання з Порошенком, а завтра захочуть вирішити свої проблеми із солдатом Березою чи з кимось із вас. Або знайомі холуїв захочуть розібратися з вами та їм допоможуть. Бажаєте таке? Подумайте про це і про те, яку країну ми вже будуємо. Варіант Ерефії? Хрінова історія. Дуже хрінова", - підкреслив Береза.
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