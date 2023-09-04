На Красній площі в Москві затримали дівчину з прапором України

Про це повідомляє правозахисна організація ОВД-інфо.

Дівчину звуть Альона Кожевнікова, про затримання вона повідомила правозахисникам сама, після чого до неї виїхав адвокат.

Дівчину відвезли до відділку поліції у районі Китай-город та згодом відпустили. Протестувальниці виписали протокол за статтями про "дискредитацію російської армії" та порушення правил проведення публічного заходу.