На День Незалежності в Києві покажуть унікальну колекцію прапорів кінця ХХ-ХХІ ст.
24 серпня в Національному музеї історії України відкриють виставку унікальних прапорів кінця ХХ–ХХІ ст.
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
З 24 серпня від 10:00 до 17:00, щодня, на другому поверсі Національного музею історії України працюватиме виставка "Прапори Незалежності", де репрезентують колекцію стягів періоду кінця ХХ-ХХІ ст.
"Відвідувачам представлено 17 унікальних прапорів, зокрема: стяг, що підняли 1990 року біля Київської адміністрації; синьо-жовтий прапорець 1988 року з київського мітингу, який передав музею дисидент Олесь Шевченко; прапор України, що вперше підняли над Антарктидою 6 лютого 1996 року; фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов’янська; прапор із донецького аеропорту з підписами українських захисників; прапор України, який волонтерка Вікторія Кононова врятувала та вивезла з окупованого Луганська; прапорець України, що був на навколоземній орбіті", - повідомляють організатори.
Зазначається, що синьо-жовті кольори вже давно використовували на прапорах українських земель.
"На стягах Галицько-Волинської держави в XIV ст. зображували золотого лева на синьому тлі. На козацьких знаменах XVII-XVIII ст. теж трапляється поєднання зазначених кольорів. Історія створення сучасної версії українського прапора сягає XIX ст., коли на засіданні Руської Ради у Львові прийняли рішення про використання синьо-жовтої символіки як національної. Під час подій Української революції 1917-1921 років стяг із цими кольорами обрано офіційним державним символом Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Скоропадського. В СРСР вживання української національної символіки було небезпечним. У архівах КДБ зафіксовані випадки встановлення "націоналістичних" прапорів на будівлях у різних містах України. За такі прояви люди отримували значні терміни ув’язнення", - додають у пресслужбі.
Наприкінці 1980-х років синьо-жовтий стяг замайорів на перших публічних акціях національно-демократичних сил. А в 1990 році прапори підняли на будівлях державних установ.
Виставка проходитиме в Національному музеї історії України, що на вулиці Володимирська, 2.
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