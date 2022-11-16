На Київщині під час масованого удару РФ від уламків ракети на цвинтарі загинула жінка
15 листопада у селі Плесецьке на Київщині під час масованої російської атаки від уламків ракети загинула жінка
Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у telegram.
За його словами, ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке, Фастівського району, коли вона перебувала на кладовищі.
"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - написав Нєбитов.
Він наголосив, що під час повітряної тривоги треба перебувати в укриттях.
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15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.
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