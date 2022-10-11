На Київщині поліція посилює вечірні та нічні патрулювання
Поліція Київщини через масовані російські ракетні удари переходить до посиленого режиму чергування на вулицях області ввечері та вночі
Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Ми від сьогодні збільшуємо кількість зовнішніх нарядів – виводимо їх на вулиці саме у вечірній та нічний час. Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі", – пояснив він.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО.
- Також постраждали багато інших областей та міст України. У багатьох із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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