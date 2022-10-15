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На Київщині сьогодні буде чутно вибухи: працюватимуть сапери

15 жовтня, 2022 субота
12:01
Суспільство міна сапер розмінування

У суботу, 15 жовтня, у Київській області відбудуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів

Про це повідомили в Київській ОВА.

Сапери працюватимуть у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

Мешканців Києва і Київщини просять зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти виключно офіційним джерелам.

  • Також 15 жовтня у трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби.

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