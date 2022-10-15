Про це повідомили в Київській ОВА.

Сапери працюватимуть у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

Мешканців Києва і Київщини просять зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти виключно офіційним джерелам.

Також 15 жовтня у трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби.