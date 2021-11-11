На кордон з Білоруссю перекинули 8,5 тис. сил МВС для захисту від мігрантів

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Це угрупування складатиметься з 3 тисяч військослужбовців Державної прикордонної служби, 3,5 тисяч - Національної гвардії України та 2 тисяч - Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав міністр МВС Денис Монастирський під час візиту до білоруського кордону.

Сили перекинули та розгорнули відповідно до рішення РНБО, щоб покращити охорону на тих ділянках, де потенційно можливий рух мігрантів.





За словами міністра МВС український рубіж варто посилити ще й "інетелектуальним кордоном", на який мають виділити 17 млрд грн.

"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету”, - сказав міністр.

Зазначається, що зараз ситуація під контролем і жодних загроз з білоруської сторони немає.



