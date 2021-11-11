На кордон з Білоруссю перекинули 8,5 тис. сил МВС для захисту від мігрантів
На кордон із Білоруссю перекинули 8,5 тис. співробітників МВС України, щоб стримувати можливі масові спроби нелегальних мігрантів потрапити до країни
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Це угрупування складатиметься з 3 тисяч військослужбовців Державної прикордонної служби, 3,5 тисяч - Національної гвардії України та 2 тисяч - Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав міністр МВС Денис Монастирський під час візиту до білоруського кордону.
Сили перекинули та розгорнули відповідно до рішення РНБО, щоб покращити охорону на тих ділянках, де потенційно можливий рух мігрантів.
За словами міністра МВС український рубіж варто посилити ще й "інетелектуальним кордоном", на який мають виділити 17 млрд грн.
"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету”, - сказав міністр.
Зазначається, що зараз ситуація під контролем і жодних загроз з білоруської сторони немає.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
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