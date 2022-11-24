На кордоні з Молдовою призупинили роботу пункти пропуску
Через відсутність електроенергії на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску
Про це передає Прикордонна служба Молдови в telegram.
Пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні, кажуть прикордонники.
Мова йде про пункти Вулканешти - Виноградівка, Мирне - Табаки, Чадир-Лунга - Нові Трояни, Бричани - Росошани, Окниця - Сокиряни, Ґріманкауць - Вашківці, Джурджулешть - Рені, Чишмикиой - Долинске.
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