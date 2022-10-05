На Луганщині окупанти зробили зі школи військовий шпиталь. Усе через велику кількість поранених

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів, противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією там перебуває до 200 поранених військовослужбовців", - розповіли у Генштабі.

5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.

Внаслідок українського контрнаступу у Херсонській області російський агресор змушений евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.

У тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, працівників станції змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом.

У Ставропольському краю Росії понад 650 в’язнів виправних колоній погодилися їхати на війну з Україною.

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