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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти зробили зі школи військовий шпиталь. Усе через велику кількість поранених

На Луганщині окупанти зробили зі школи військовий шпиталь. Усе через велику кількість поранених

5 жовтня, 2022 середа
21:49
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У Луганській області російські окупанти через численну кількість поранених перетворили школу на військовий шпиталь

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів, противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією там перебуває до 200 поранених військовослужбовців", - розповіли у Генштабі.

  • 5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
  • З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.
  • Внаслідок українського контрнаступу у Херсонській області російський агресор змушений евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.
  • У тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, працівників станції змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом.
  • У Ставропольському краю Росії понад 650 в’язнів виправних колоній погодилися їхати на війну з Україною.

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Луганщина
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Військові новини
Вбиті росіяни
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